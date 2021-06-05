На ярославских пляжах вывесят флаги, разрешающие или запрещающие купание. Фото: Мэрия Ярославля

Спасатели Центра гражданской защиты к купальному сезону, который откроется 15 июня, готовят ярославские пляжи. Сейчас работы идут на трех пляжах: на Которосльной, Тверицкой и 1-ой Норской набережных.

В этом году на пляжах спасатели будут вывешивать флаги - по их цвету ярославцы смогут определять, можно сейчас купаться или нет. Оранжевый цвет полотнища дает добро на то, чтобы залезть в воду, черный - запрещает.

- Сейчас в местах массового отдыха людей на водных объектах мы устанавливаем информационные стенды, проводим обследование дна водоемов, буйкование, - рассказал директор МКУ «Центр гражданской защиты» Роман Сорокин.

Из-за высокого уровня воды открытие купального сезона в Ярославской области перенесли с 1 июня на 15-е. Но, несмотря на это, с первого дня лета на каждом спасательном посту дежурят по два спасателя с 9.00 до 21.00, которые придут на помощь жителям в случае чрезвычайной ситуации.

- Часто в водоемах одновременно купается много людей. Случаются разные ситуации. Чтобы оперативно оказать помощь, можно воспользоваться спасательным кругом и концом Александрова, которые мы повесили на специальные стойки, — пояснил спасатель первого класса Денис Смирнов.