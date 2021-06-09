В Ярославской области закрыли ферму из-за жалоб местных жителей на запах Фото: Виталий КАРНАУХ

В деревне Ильино по решению суда, куда обратились местные жители, закрыли фермерское хозяйство. Истцы жаловались на неприятный запах с фермы, которая находилась рядом с их домами. Хозяин коровок на жалобы не реагировал и продолжал складировать навоз недалеко от жилых домов.

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения фермером санитарно-эпидемиологических требований и выявил нарушения. Суд обязал бизнесмена закрыть хозяйство, однако он это постановление долгое время не исполнял. Игнорировал мужчина и требование суда очистить скопление навоза, запах от которого так раздражал соседей.

- За неисполнение решения суда в срок на ярославца был составлен протокол. Свою вину мужчина признал. В ходе очередного выезда по месту нахождения фермы было установлено, что должником решение суда исполнено в полном объеме, пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

А тем временем в Ярославской области разгорается скандал: молочные предприятия региона страдают из-за посреднических схем бизнесменов