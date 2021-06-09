Молочные реки, кисельные берега…

Молочные предприятия региона страдают из-за посреднических схем бизнесменов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматель Дмитрий Горшков, скупая у одних местных компаний молоко, а у других, например, Даниловского маслосырзавода - изготовленный из него сыр, нарушил, по словам его бывших партнеров, все договоренности. ООО «Торговый дом «Даниловские сыры», владельцем и руководителем, которого являлся Горшков, поставляло молоко на Даниловский маслосырзавод с 2013 года. При этом компания фактически исполняла роль посредника, не имея производственных мощностей, закупая молоко у ярославских фермеров и СПК: «Луч», «Память Ленина», «Новая жизнь», «Скалинский» - по договорам поставки. Завод принимал молоко по товарным накладным. Затем «Даниловские сыры» получали на Даниловском маслосырзаводе готовую продукцию – сыр, реализуя его в торговых сетях.

Что-то пошло не так

Проработав какое-то время, фермеры, и завод обнаружили, что работа ведется, а оплаты нет. С 2018 года Горшков прекратил взаимодействие и с СПК, и с заводом. В итоге предприятия остались с неполученной выручкой на сотни тысяч рублей за свою продукцию. СПК «Скалинский» решил отсудить у Горшкова долг, и даже выиграл дело - почти 700 тысяч рублей.

Одержал победу в арбитражном суде Ярославской области и Даниловский маслосырзавод, взыскав с «Даниловских сыров» 5 с лишним млн рублей. Но свои средства предприятия не получили: оказалось, что «Даниловским сырам» нечем расплатиться.

Пострадавшие хозяйства теперь ищут иные способы возврата своих средств. Например, компания «Соть» напрямую направила жалобу в арбитраж на Даниловский маслосырзавод. Мнение таково: завод принимал молоко по накладным, значит, он и должен платить. Однако это лишь отчаянная попытка. Согласно документам, сам завод не являлся покупателем молока, прямых договоров с СПК у завода не было. Просто посредник «выпал из цепочки». Тем не менее, отвечать по накопившимся долгам, очевидно, должен именно он, считают в СПК. Сумма требований «Соть» - более миллиона рублей за поставленное молоко. Как говорят в руководстве компании, теперь надо еще разбираться в схеме, выстроенной компанией- посредником. А вот «Соть» из-за финансовых потерь «просела» по своим показателям.

- Теперь из-за недополученных средств мы и сами оказались в долгах перед своими поставщиками, а еще нужно зарплату выплачивать, впереди посевная кампания. Миллион рублей – это серьезно, - рассказывает директор СПК «Соть» Александр Чачин.

Семейный бизнес?

Из открытых источников известно, что многочисленными компаниями, записанными на Дмитрия Горшкова, владел не только он, но и его супруга Маргарита Горшкова. А «Даниловские сыры» в настоящее время - банкрот.

Действительно ли это финал разорившейся компании, или же способ уйти от финансовой ответственности перед теми фермерами, кому Горшков задолжал, покажет расследование и работа с документами, которая еще предстоит конкурсному управляющему. Толчком стало то самое решение суда, по которому Даниловский маслосырзавод отсудил у «Даниловских сыров» 3,8 млн рублей долга. Но на практике получить свои деньги предприятие не смогло. Компания «Агранта» приобрела у завода право требования по исполнительному листу – и подала в суд с заявлением о банкротстве компании Горшкова.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Даниловские сыры» была введена в сентябре 2020 года. Недавно Арбитражный суд Ярославской области вынес решение о признании ООО «Даниловские сыры» несостоятельным. Сумма долга компании перед «Агрантой», с учетом дополнительных требований, выросла уже до 6 млн рублей.

Любопытно, что у «Даниловских сыров» имущества никакого нет. Об этом рассказал конкурсный управляющий ООО «Даниловские сыры» Сергей Елисеев. Зато найдены многочисленные банковские переводы в компании с одинаковыми названиями: ООО «Молочный союз-Север», ООО «Молочный союз-Юг», ООО «Даниловский молочный союз». Принадлежат ли фирмы Горшкову, - вопрос открытый и требует разъяснений.

С момента объявления компании банкротом Горшков отстранен от должности руководителя. Он обязан предоставить конкурсному управляющему все необходимые документы, но не торопится. Да и до этого, в период процедуры наблюдения, управляющему пришлось истребовать бумаги через суд.

- Я обратился в суд и в прокуратуру с жалобой на его неправомерные действия и непредставление документов. Горшков ссылался на то, что у него «нет никакого штата», что он «единственный человек, который что-то может сделать», и что «все документы в хаотичном состоянии и собрать их невозможно». Вся информация передавалась через юриста-представителя, сам Горшков избегает встреч, - рассказывает Сергей Елисеев. – По составленному мною финансовому анализу, предприятие неплатежеспособно, имущества нет, компания не работает.

В настоящее время общая сумма кредиторских требований – около 7 млн рублей: кроме «Агранты», в кредиторах значатся еще одна компания и Федеральная налоговая служба по Ярославской области. По закону, после публичного оповещения о банкротстве компании, в течение двух месяцев у всех кредиторов есть возможность заявить свои претензии. Так что ярославским СПК, которые пострадали от действий Горшкова и его компании «Даниловские сыры», стоит предпринять немалые усилия, чтобы вернуть себе хоть какие-то средства.