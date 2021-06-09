Машина опрокинулась: в Ярославской области в ДТП погиб мужчина, 3-летняя девочка ы больнице

Автомобиль перевернулся, водитель погиб Фото: УМВД по Ярославской области

Обстоятельства ДТП, которое произошло вечером 8 июня на дороге Ярославль – Любим, еще предстоит выяснить экспертам. По предварительной информации, «Форд» опрокинулся на проезжей части.

- Водитель, 47-летний мужчина, получил телесные повреждения, от которых скончался в машине скорой помощи. Пассажир – 3-летняя девочка – с травмами доставлена в медицинское учреждение, - рассказали подробности аварии в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики.

Устанавливаются виновные и в ДТП, которое произошло в Ростовском районе. Мотоцикл «поскользнулся» на дороге, по которой были разбросаны куриные потроха. В результате аварии пассажирка мотоцикла лишилась руки.