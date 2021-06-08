Мотоцикл занесло на грязной дороге: женщина-пассажир лишилась руки

По словам очевидцев, пассажирке мотоцикла оторвало руку. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области"

Жуткое ДТП произошло вчера, 7 июня, на трассе М8 в Ростовском районе около 21:00. Водитель, 55-летний мужчина, не справился с управлением мотоцикла и «Хонда» опрокинулась. По словам очевидцев, пассажирке мотоцикла оторвало руку.

- Женщина в очень тяжелом состоянии без руки и без сознания была увезена на «скорой» в Ростов, врачи не сказали, была ли она жива на момент, когда ее забирали. В начале признаки жизни были. Мужчина-водитель в сознании, со сломанными ногами, - пишет в группе «Жесть Ярославской области» очевидец.

Как сообщили КП-Ярославль в региональном управлении ГИБДД, «были выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, связанные с наличием загрязнений биологическими отходами». Проще говоря, на трассе были развалены куриные потроха, на которых и «поскользнулся» мотоцикл.

- Какие-то куры валялись на мосту, на объездной дороге под Переславлем. И огромное количество перьев на обочине, за ограждением. Не те ли граждане и тут «наследили», - предполагает Любовь Цыганкова.

- Надеюсь, виновные не отделаются «условкой». Из-за халатности люди инвалиды теперь. То щебень по все дороге рассыпают, теперь потроха, - пишет Тима Титов.

Известно, что и водитель мотоцикла, а пассажирка, женщине предположительно 44 года, находятся в больнице.