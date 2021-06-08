ДТП в Ярославском районе: пострадали женщина и двое детей 14 и 6 лет

Госпитализированы женщина, ее 14-летняя дочь и 6-летний сын Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе 7 июня днем произошло ДТП. На дороге Карабиха – Введенье «Ниссан», за рулем которого сидел 37-летний мужчина, вылетел в кювет и перевернулся.

- С травмами госпитализированы три пассажира: 32-летняя женщина, 14-летняя девочка и 6-летний мальчик, - рассказали о последствиях аварии в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики. Проводится проверка. Машина после аварии превратилась в груду покореженного металла.

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