Целился в птичек: ярославца, стрелявшего у детского сада, оштрафовали на 700 рублей

Суд наказал пьяного мужчину за его неадекватное поведение Фото: Алексей БУЛАТОВ

700 рублей штрафа заплатит житель Дзержинского района, который днем 5 апреля открыл стрельбу из пневматики рядом с детским садом. Очевидцы, которых испугало поведение пьяного человека, вызвали полицию.

Брагинца доставили в отдел полиции, составили протокол о мелком хулиганстве. Мужчине грозил штраф до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. Дзержинский районный суд решил наказать дебошира рублем.

- В суде по факту стрельбы на улице Бабича пояснил, что оружие у него слабое, не представляло угрозы для окружающих, он просто стрелял по банке из-под напитки и вверх по птичкам, - пояснили в Ярославском областном суде.