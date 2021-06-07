Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2021 17:14

Целился в птичек: ярославца, стрелявшего у детского сада, оштрафовали на 700 рублей

Суд наказал пьяного мужчину за его неадекватное поведение
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд наказал пьяного мужчину за его неадекватное поведение

Суд наказал пьяного мужчину за его неадекватное поведение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

700 рублей штрафа заплатит житель Дзержинского района, который днем 5 апреля открыл стрельбу из пневматики рядом с детским садом. Очевидцы, которых испугало поведение пьяного человека, вызвали полицию.

Брагинца доставили в отдел полиции, составили протокол о мелком хулиганстве. Мужчине грозил штраф до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. Дзержинский районный суд решил наказать дебошира рублем.

- В суде по факту стрельбы на улице Бабича пояснил, что оружие у него слабое, не представляло угрозы для окружающих, он просто стрелял по банке из-под напитки и вверх по птичкам, - пояснили в Ярославском областном суде.