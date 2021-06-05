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Происшествия5 июня 2021 23:04

В Ярославле мужчина открыл стрельбу у детского сада

По словам очевидцев, неадекватный человек палил по воронам
Полина Вачнадзе
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По словам очевидцев, неадекватный человек палил по воронам. Скриншот, группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

По словам очевидцев, неадекватный человек палил по воронам. Скриншот, группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

В Ярославле у детского сада №18 на улице Бабича мужчина открыл стрельбу. ЧП произошло днем 5 июля.

- Хочется выразить огромную благодарность Дзержинскому РОВД за оперативную работу, примчались спустя 4-5 мину после вызова, - написала в группе "Жесть Ярославль" подписчица.

Но женщину возмутило, что многие спокойно проходили мимо видя явно неадекватного человека с оружием в руках.

- Хочется задать вопрос мимо проходящим, а в особенности мамам с детьми: у вас что, 10 жизней? Посреди дороги стоит неадекват, орет благим матом и стреляет в воздух, а они прут мимо него, хотя обход есть. Неужели не страшно и случай в Казани ничему не научил, - задает такой вопрос ярославна.

По словам других свидетелей произошедшего, мужчина не представлял опасность: он вышел на "охоту" на ворон.

- Он по гнездам вороньим стреляет. Они там орут круглосуточно.

- Уважаемая подписчица, хватит паниковать. Проблем создали мужику. Он стрелял по птицам. У меня знакомая мимо проходила. На меня и на ребенка недавно вороны напали, так я в тот момент не только матом орала, если честно.

Но "благие порывы" мужчины, желающего избавить район от птиц, оценили не все.

- Моральные принципы должны быть какие-то в конце концов. Кто-то соблюдает правила, а кто-то нет. Представьте если еще пара десятков мужичков психанут... Давайте вообще все вести себя как моральные уроды. Только есть один нюанс - страдать будет нормальное общество. Я в то время, в том месте собралась идти со своими тремя детьми. Почему я должна объяснять им, что это не террорист, а деградант с пневматиков, стреляющий по чайкам?