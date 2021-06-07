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Происшествия7 июня 2021 11:08

Полиция задержала мужчину, стрелявшего по воронам у детского сада в Ярославле

Мужчине грозит штраф или арест на 15 суток
Полина Вачнадзе
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Мужчину задержали сотрудники полиции. Скриншот, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Мужчину задержали сотрудники полиции. Скриншот, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В субботу, 5 июня, жители Дзержинского района сообщили в полицию о неадекватном мужчине, который открыл стрельбу рядом с детским садом. Мужчина был пьян и целился в деревья. По словам очевидцев, стрелял он по воронам.

Гражданин был доставлен в отдел полиции. Установлено, что местный житель 1980 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, стрелял во дворе из пневматического оружия, пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Винтовку у стрелявшего забрали, а на самого стрелка составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ярославцу грозит штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.