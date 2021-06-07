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Общество7 июня 2021 14:52

Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается гроза и град

О приближающейся непогоде сообщили в МЧС
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ожидается гроза и град

В Ярославской области ожидается гроза и град

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области ожидается резкое ухудшение погоды: экстренное предупреждение для ярославцев опубликовало региональное ГУ МЧС.

- В ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. Днем 7 июня местами по Ярославской области ожидаются гроза, град, при грозе усиление восточного ветра порывами 12-17 метров в секунду, с сохранением в вечерне время, - пояснили спасатели.

По прогнозам синоптиков, вся ближайшая неделя в регионе будет с грозами, ливнями и даже градом.