"Ожидается грозовой бум": на Ярославль обрушатся ливни, грозы и град

Скриншот "Центр Фобос".

В центральные регионы России, а в том числе и Ярославль, придет непогода в виде сильных ливней, гроз, ветров и массивного града.

- Ближайшую неделю жителей Центральной России ожидает грозовой бум! Причиной тому станет южный циклонический вихрь, который будет «топтаться» над Черноземьем, время от времени забрасывая спирали разрозненных конвективных облаков-десятитысячников с верхней кромкой до 10-11 километров. Масло в огонь будет подливать высокая влажность воздуха, близкая к тропической, - рассказали специалисты центра "Фобос".

В понедельник в областном центре будет жаркая погода и грозы: ожидается +15 ночью, +25 градусов днем. Во вторник температура воздуха и грозы останутся такими же, как в понедельник, но усилится ветер до 4м/с. В среду будет +12 градусов ночью и +22 днем, облачно. В четверг и пятницу погода "успокоится" и станет по-настоящему летней и солнечной, ночью +11, днем +25 градусов.