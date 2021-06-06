ДТП с четырьмя машинами в Переславском районе: госпитализированы три человека, в том числе маленький ребенок

Под Переславлем столкнулись три иномарки и ВАЗ Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 5 июня, около трех часов дня на 129-м километре трассы "Москва - Холмогоры" столкнулись четыре автомобиля. Дорогу не поделили "Вольво" полуприцепом, "ВАЗ-2114", "Ниссан" и "Форд". От сильного удара отечественная легковушка вылетела в кювет.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, в ДТП травмы получили водитель ВАЗа - 34-летняя женщина и пассажиры этой же машины: 41-летнйи мужчина и 4-летний мальчик.

- Пострадавшие госпитализированы, - уточнили в полиции.

Причины аварии устанавливаются. Специалисты выясняют и причины ДТП с автобусом, где пострадали 10 человек. ЛИАЗ, который ехал по маршруту №11, врезался в столб электроосвещения.