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Происшествия5 июня 2021 22:39

Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП с автобусом

Во время аварии травмы получили 10 человек
Полина Вачнадзе
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Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП с автобусом. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП с автобусом. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Прокуратура Ярославской области начала проверку по ДТП с участием автобуса №11. В аварии на Тутаевском шоссе пострадали 10 человек.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут даны исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Авария на Тутаевском шоссе произошла в 17:45 5 июня. Автобус врезался в столб электроосвещения. По словам очевидцев, у "ЛИАЗа" отказали тормоза.