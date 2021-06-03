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Общество3 июня 2021 10:31

Ярославцы, пострадавшие от взрыва газа, получат новые квартиры до конца года

Основная сумма на покупку жилья выделена из резервного фонда правительства РФ
Полина Вачнадзе
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Ярославцы, пострадавшие от взрыва газа, получат новые квартиры до конца года

Ярославцы, пострадавшие от взрыва газа, получат новые квартиры до конца года

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы, квартиры которых пострадали во время взрыва бытового газа в доме на улице Батова, новое жилье получат до конца 2021 года. Об этом сообщил мэр Ярославля Владимир Волков на отчете об итогах работы мэрии за прошлый год.

- Были установлены выплаты из городского бюджета за съем временного жилья, выплачена единовременная материальная помощь и ряд других компенсаций. В 2020 году на решение этих вопросов из областного и городского бюджетов было выделено 64 миллиона рублей. Из резервного фонда правительства РФ поступило 212 миллионов. В качестве дополнительной поддержки из городского бюджета также будет выделено более 91 миллиона рублей, - пояснил Владимир Волков.

Напомним, что взрыв в многоэтажном доме прогремел 21 августа 2020 года. Погибли три человека – две женщины и 8-летний мальчик. Травмы получили четыре человека.

Дом на улице Батова был признан аварийным и подлежащим расселению.