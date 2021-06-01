Родственники Яна Левина создадут в его память культурный фонд

Ян Левин скончался 30 мая. ФОТО: личная страница Яна Левина, "Фейсбук"

Мать скончавшегося от коронавируса Яна Левина рассказала о намерении создать культурный фонд в честь памяти сына. Об этом Любовь Левина рассказала в посте на своей странице в Фейсбуке.

- Не отмолила. Не удержала. Не спасла. Когда ты несколько дней назад написал мне в личку «Ты, мама, конечно, не волнуйся, но я в больнице с тяжелой формой ковида» и добавил «на кислороде», то сердце мое сжалось в комок и стало невозможно дышать. И все эти дни я, мысленно обращаясь к высшим силам, неистово умоляла забрать мою жизнь — давно никчемную — в обмен на твою, бесценную, так многим необходимую.

У 39-летнего Яна остались жена и трое детей. Семье регулярно предлагают помощь, как близкие, так и незнакомые люди, но мать бизнесмена просит лишь об одном.

- Мне самой деньги не нужны (я давно привыкла обходиться малым). Но вот вдруг подумалось о создании некоего культурного фонда имени Яна Левина. Думаю, ему бы понравилась эта идея, — продолжила Любовь Левина.