Скончался известный ярославский бизнесмен и историк Ян Левин

Ян Левин скончался 30 мая. ФОТО: личная страница Яна Левина, "Фейсбук"

30 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга скончался ярославский историк, ресторатор, бизнесмен, блогер Ян Левин. Причиной смерти стал коронавирус. Яну Левину было 39 лет.

Болезнь убила самого главного ярославца, а именно так его называют в социальных сетях из-за огромной любви к городу, за пять дней. Госпитализировали Яна Левина во вторник, а в субботу его не стало.

Ян Левин - автор одной из самых популярных книг о городе на Волге «100 деталей Ярославля», все горожане знают его заведения «Брюгге», «Пинту», «Хмель и гриль», многие были на его экскурсиях по Ярославлю.

- Человек, который олицетворял для многих продвинутых жителей города сам Город. В его несуществующем сейчас виде. Город Ярославль, каким он должен быть. Умным, добрым, предпринимающим. И даже пару лет назад переехав в Петербург, он остался Главным Ярославцем. Предпринимательство, локальный патриотизм, глубочайший интеллект, футбол, коллекционирование, рестораторство, доброта, писательство, искания, издательские проекты. Это как-то все сочеталось в нем. Лучшие его уютные рестораны и бары города, книги о Ярославле, самые невероятные городские проекты. Плачет весь город. Я плачу. Мне кажется мы с ним, в короткие наши встречи в онлайне и офлайне были близки, и даже внешне нас иногда путали. Умер человек, которого любили и уважали все. НАСТОЯЩИЙ, - написал пост Артем Милаков.

Многие ярославцы и не только высказали свои соболезнования в связи со смертью Яна Левина. Для Ярославля это стало большой утратой.