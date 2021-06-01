В Ярославле прооперировали собаку, которую хозяин выкинул с четвертого этажа

Марти уже нашли новых хозяев. ФОТО: Светлана Азизова, ВКонтакте

Ярославские ветеринары поставили на ноги далматина Марти, которого прежний хозяин выкинул с четвертого этажа, а неравнодушные люди подобрали и вылечили.

- С Марти все хорошо! Собрали лапку из трех частей. Бедный малыш, - написала на своей странице в социальной сети Светлана Азизова, которая не смогла пройти мимо раненого пса.

Клиническая смерть, плохие показатели анализов, из-за которых медики долго не могли прооперировать Марти, - все это уже позади. Далматина теперь ждет новая жизнь – ему уже нашли дом и хозяев.

- Марти дома. Встретил маму и папу как родственник, попил и лег спать, как будто здесь всегда и жил, - написала Светлана.