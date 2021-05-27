В Ярославле далматинца выкинули из окна четвертого этажа

Марти сейчас находится под присмотром ветеринаров. ФОТО: Светлана Азизова, ВКонтакте

Очередной пример жестокого отношения к братьям нашим меньшим: в Ярославле с четвертого этажа хозяева выкинули собаку. Далматинец Марти выжил, в том числе и благодаря неравнодушным ярославцам. Животное подобрали и быстро отвезли в ветеринарную клинику.

- Марти пережил клиническую смерть, но врачи вернули его с того света, спасибо им за это. У него серьезный перелом задней лапы и кровь в животе. Предстоит дорогостоящая операция, - написала в социальных сетях Светлана, которая занялась спасением пса. Ярославцы тут же откликнулись и оказали помощь.

На следующий день выяснилось, что одна операция – на животе - не потребуется: после того, как кровь откачали, она больше не появилась. Но все равно нужна операция на ноге, которую пока не могут провести из-за плохого анализа крови.

- Марти ослаблен, но хорошо кушает, пьет, ласкается. Скорее всего, он будет находиться в больнице до воскресенья, в воскресенье ему сделают операцию, и если никаких осложнений не будет, то можно его забрать, - рассказывает о своем подопечном спасительница.

КП-Ярославль вчера, 26 мая, рассказывала о таксе, которую хозяева привязали к дереву и уехали. Песику уже нашли новый дом.