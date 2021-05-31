В Ярославской области ожидаются заморозки
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ночью в Ярославской области вновь ожидаются заморозки. О снижении температуры воздуха ночью со ссылкой на синоптиков сообщили в Управлении МЧС по региону.
- В ночные и утренние часы 1 и 2 июня по Ярославской области ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов, - уточнили спасатели.
Из-за похолодания возможна гибель сельскохозяйственных культур и увеличение числа пожаров, особенно в частном секторе.
Но уже совсем скоро в Ярославской области потеплеет. О погоде в первую неделю лета читайте здесь.