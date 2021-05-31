Погода в Ярославле на неделю: когда придет тепло?

Тепло в Ярославскую область придет в конце недели. Скриншот Gismeteo

В Ярославской области майские заморозки сменятся июньским теплом, правда, только ближе к концу этой недели.

- На стыке уходящей весны и грядущего лета в атмосфере Центральной России на периферии скандинавского антициклона будет преобладать северная тяга ветров, несущих с собой новые порции воздуха полярного происхождения, из-за чего столбики термометров останутся на 4-6 градусов ниже положенной нормы, что означает холодное прощание мая и свежий старт июня. Ложкой меда в эту бочку дегтя будет постепенное улучшение метеоусловий – осадки не прогнозируется, а солнце чаще станет выглядывать из-за кучевых облаков, - предупреждают синоптики Центра «Фобос».

По данным Gismeteo, сегодня, 31 мая, в Ярославле переменная облачность и лишь +12 градусов. Всю следующую неделю переменная облачность сохранится, но температура воздуха постепенно будет повышаться.

Первый день лета обещают быть чуть теплее: днем +14, ночью +7. В среду, 2 июня, небольшой дождь, +17 днем и +7 ночью.

В четверг +19 днем и все также +7 ночью. В пятницу, 4 июня, уже +22 и +10 соответственно.

В выходные лето даст о себе знать. В субботу ожидается +23 днем и +12 ночью. В воскресенье +22, но возможна гроза. Ночью - +16.