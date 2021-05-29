Прогноз погоды на выходные: в Ярославле резко похолодает

В последние дни лета в Ярославского области резко похолодает Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В последние дни весны в Ярославского области резко похолодает. По прогнозам синоптиков центра "Фобос", пик похолодания придется на воскресенье-понедельник.

- Вплоть до Верхней Волги в утренние часы температура будет опускаться ниже нулевой отметки. И это серьезная аномалия - обычно заморозки заканчиваются в первой половине мая. А тепло станет возвращаться только с началом календарного лета, - пояснили в центре.

Сегодня, 29 мая, в Ярославле днем +19, пасмурно. Завтра, в воскресенье, резко похолодает до +13. 31 мая ожидается около 15 градусов тепла. Улучшаться погода начнет со вторника: с 1 июня, по прогнозам синоптиков, в Ярославле +17 с дальнейшим повышением.

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