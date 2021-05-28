Сбербанк и Волга Лайф Резиденции подписали соглашение о строительстве городского квартала в Ярославле

Во 2 квартале 2021 года Сбербанк начал финансирование строительства 1 очереди нового городского квартала в Дзержинском районе Ярославля. В рамках сотрудничества будет построен микрорайон, состоящий из 7 домов комфорт-класса. В общей сложности 700 семей смогут переехать в новые квартиры.

Новый городской квартал расположен на пересечении Тутаевского шоссе и ул. Спасская. Всего в пяти минутах пешком от квартала находятся берег реки Волга и Павловский парк. Проектом предусмотрены безопасные дворы без машин, современные детские и спортивные площадки, свой фитнес-клуб, закрытая территория. Для удобства жителей на первых этажах домов откроются магазины и предприятия сферы услуг.

Юрий Марченко, генеральный директор ООО "СЗ "ВОЛГА-ЛАЙФ РЕЗИДЕНЦИИ":

- Нас связывают давние партнерские отношения, и мы руководствуемся тем, чтобы и дальше активно развивать отношения с одним из ведущих банков страны. Новая кредитная линия будет способствовать укреплению наших позиций на рынке застройщиков и позволит реализовать проект в кратчайшие сроки.

- Александра Русецкая, заместитель управляющего Ярославским отделением Сбербанка:

- Проектное финансирование позволяет реализовывать интересные и важные строительные проекты, которые в итоге улучшают городскую среду и меняют облик жилых кварталов, помогают семьям реализовать мечту о собственном комфортном жилье.