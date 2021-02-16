Ситуация с отоплением в Ростове Великом: что известно на этот час?

В правительстве региона рассказали, что происходит в Ростове Великом Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщили в правительстве Ярославской области, сейчас в Ростове идут работы по подключению оставшихся без тепла домов.

- Аварийно-восстановительные работы продолжаются на трех многоквартирных домах, оставшихся без тепла и горячей воды. Для отогрева замерзших труб в неподключенных домах задействованы дизельные тепловые пушки, выделенные из областного резерва, - рассказали в оперативном штабе.

На данный момент в городе работают три бригады от АО "МКЭ№ и бригада "Южного водоканала". Ее перебросили в Ростов из Переславля-Залесского.

В тех домах, в которых тепло подключили, работают сотрудники управляющих компаний. Поступило множество заявок, связанных с завоздушиванием систем отопления.