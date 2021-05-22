В Ярославле установили личность мужчины, который напугал школьницу

Прохожая заметила, что явно посторонний мужчина разговаривает с маленькой девочкой, а та сильно напугана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле полиция установила личность мужчины, напугавшего школьницу и обматерившего женщину, которая увела девочку подальше от странного человека.

Инцидент произошел в марте у школы на улице Калинина. Прохожая заметила, что явно посторонний мужчина разговаривает с маленькой девочкой, а та сильно напугана. Женщина увела ребенка в школу, но вслед услышала в свой адрес поток нецензурной брани.

- Сотрудниками полиции установлен житель Ярославля, который нецензурно выражался в адрес женщины. В отношении мужчины 1970 года рождения составлен протокол об административном правонарушении (мелкое хулиганство). С ним проведена профилактическая беседа, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Никаких противоправных намерений у мужчины в адрес ребенка не было. И все же, если вы заметили что-то необычное в поведении взрослого по отношению к детям, не проходите мимо. Сообщите об этом в полицию по телефону 02 или 102 - с мобильного.