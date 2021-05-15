Прохожие спасли ярославскую школьницу от пристававшего к ней мужчины

К третьекласснице рядом со школой пристал взрослый мужчина. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле к третьекласснице по дороге в школу пристал взрослый мужчина. Это случилось утром 14 мая, перед началом уроков. Запуганного ребенка заметили прохожие и "вырвали" из рук подозрительного типа.

- Я проходила мимо и увидела что что-то не так. Было видно, что человек посторонний для ребенка. Девочка была очень напугана и подчинялась мужчине. Когда я спросила ее все ли хорошо, то мужчина очень агрессивно начал себя вести по отношению ко мне. Я взяла ребенка за руку и сказала, что отведу в школу, и мы вместе дождемся учителя. Странный начал кричать на меня и приказывать девочке не идти со мной, не слушать меня, - рассказывает женщина, которой удалось спасти школьницу.

Но на этом история не закончилась. Преследователь отправился за парой и выкрикивал вслед угрозы. Прохожая, которая спасла ребенка, пригрозила полицией и завернула в толпу школьников.

- Он кинулся за нами, но, видимо, испугался, увидев много людей. Ребенок был очень напуган! Как будто была зомбирована им. Когда стала отходить от шока - плакала! Зачем слушала этого мужчину, тоже не понимала, - продолжает рассказ ярославна.

"КП-Ярославль" обратилась в полицию для выяснения всех подробностей произошедшего, но оказалось, что

сведений по этому делу немного.

- По инциденту у школы проводится проверка, - ответили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент известен только внешний вид преследователя. Его описали очевидцы: мужчина был одет в серую одежду, ткань похожа на джинс, не очень опрятный, серая кепка, седая щетина на лице.

Просим вас предупредить своих детей, чтобы они ни в коем случае не разговаривали с незнакомцами и не боялись просить о помощи.