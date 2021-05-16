В Ярославской области прошел смерч

За аномалией погоды наблюдали жители Любима. ФОТО: группа ВКонтакте "Жесть Ярославской области"

15 мая по всей Ярославской области погода оставляла желать лучшего: ливень, град, сильные порывы ветра, грозы и молнии. В Любиме ситуация была еще хуже: как сообщают местные жители, по городу прошел смерч.

- По предварительной информации, торнадо мог иметь категорию EF3+, и задеть город лишь частично, - пишут жители Любима.

Категория смерча EF3 характеризуется порывами ветра 62-74 м/с и приносит сильный урон территории.

По словам старожилов, такого урагана в городе раньше не бывало. Поломаны деревья, часть из них висит на линиях электропередач. Проезд по трассе «Ярославль - Любим», а также по некоторым районным дорогам, серьезно затруднен. Данных о пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС и местной администрации.