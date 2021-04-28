Тутаевский НПЗ за порчу почвы оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тутаевский городской суд признал ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева виновным в уничтожении плодородного слоя земли.

- Предприятию назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, - пояснили в Ярославском областном суде.

Также в Тутаевский суд, уточнили в пресс-службе областного суда, поступил еще один протокол, уже третий, в отношении ЯНПЗ им.Менделеева. На этот раз завод обвиняют по статье 8.21 КоАП РФо «Выброс вредных веществ в воздух или вредное воздействие на него без специального разрешения». Предприятию грозит штраф от 180 до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сегодня, 28 апреля, суд уже оштрафовал предприятие на 50 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.