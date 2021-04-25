Ярославль идет в разнос: от порывов ветра ломаются деревья. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Из-за сильных порывов ветра деревья в городе валятся одно за другим. Рано утром на улице Салтыкова-Щедрина упало огромное дерево и своими корнями даже подняло асфальт. Чуть позже дерево повалилось в Юбилейном парке, но никто не пострадал.
Ярославцы обсуждают произошедшее:
-Ярославль в этом году просто вразнос. С нетерпением ждем продолжения.
-Ничего себе, оно же вроде заасфальтировано было со всех сторон. Страшно ходить теперь.
-Даже деревья отторгает земля ярославская, а я думал, что только асфальт не приживается на ней.
-Почему сразу упало? Устало стоять, прилегло отдохнуть…
-Оно не вынесло такой жизни.
Помимо деревьев, еще и дороги «не выносят такой жизни».