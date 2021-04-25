Ярославль идет в разнос: от порывов ветра ломаются деревья. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Из-за сильных порывов ветра деревья в городе валятся одно за другим. Рано утром на улице Салтыкова-Щедрина упало огромное дерево и своими корнями даже подняло асфальт. Чуть позже дерево повалилось в Юбилейном парке, но никто не пострадал.

Ярославцы обсуждают произошедшее:

-Ярославль в этом году просто вразнос. С нетерпением ждем продолжения.

-Ничего себе, оно же вроде заасфальтировано было со всех сторон. Страшно ходить теперь.

-Даже деревья отторгает земля ярославская, а я думал, что только асфальт не приживается на ней.

-Почему сразу упало? Устало стоять, прилегло отдохнуть…

-Оно не вынесло такой жизни.

Помимо деревьев, еще и дороги «не выносят такой жизни».