Дело бывшего заместителя мэра Ярославля вернули из суда в прокуратуру

Дело Бадаева вернули из суда в прокуратуру. ФОТО: личная страница Рината Бадаева, ВКонтакте

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, Красноперекопский районный суд вернул обратно в прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда, дело возвращено для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Ринат Бадаев был задержан в январе 2020 года. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере». По данным следствия, одна взятка составила 1,8 миллиона рублей и была получена в декабре 2019 года, вторая – 530 тысяч рублей была передана в января прошлого года. За эти деньги, по материалам уголовного дела, Бадаев должен был оказывать фирмам Ярославля содействие.

Сейчас бывший чиновник, который уволился из мэрии накануне задержания, находится под стражей.