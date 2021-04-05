Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заммэра Ярославля Рината Бадаева

Уголовное дело в отношении Рината Бадаева передано в суд. ФОТО: страница Рината Бадаева ВКонтакте

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, сообщили в пресс-службе регионального СКР. Экс-чиновник обвиняется в двух эпизодах получения взятки, виновен он или нет, будет решать суд.

По данным материалам уголовного дела, первую взятку в 1,8 миллиона рублей Бадаев получил от генерального директора строительной организации. Произошло это в декабре 2019 года. За эти деньги, считает следствие, тогда еще заммэра по вопросам градостроительства, должен был оказывать содействие в заключении договора по выполнению проектных и изыскательных работ для нужд Ярославля.

- Кроме того, в январе 2020 года обвиняемый получил от генерального директора другой коммерческой организации сумму в размере 530 тысяч рублей за содействии в заключении договоров на ремонт внутриквартальных проездов города, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Оба преступления выявлены региональным управлением ФСБ России, расследовались следственными органами РФ по Ярославской области. Рассматривать дело будут в Красноперекопском районном суде. Сейчас Ринат бадаев находится под арестом.