Убил за телефон и 3 тысячи рублей: ярославца посадили на 15 лет за жестокое преступление

Ярославца посадили на 15 лет за жестокое преступление Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославском областном суде огласили приговор ярославцу, который летом прошлого года в центре города перерезал горло своему знакомому. Подсудимого признали виновным в убийстве и разбое. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии строгого режима.

Преступление было совершено 27 июля. Мужчины вместе выпивали в квартире на проспекте Ленина, а потом подсудимый заметил, что у приятеля есть сотовый телефон и 3 тысячи рублей. И из-за этой незначительной суммы и простого аппарата мужчина пошел на преступление…

- Взял нож и позвал знакомого на прогулку по набережной Волги. Возле здания ЦНТИ убедился, что их никто не видит, попытался выхватить телефон и деньги из кармана мужчины, однако тот оказал сопротивление. Тогда подсудимый нанес ему удар ножом в шею, взял телефон, деньги и скрылся с места преступления, - пояснили в Ярославском областном суде.

Пострадавшего обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. Несколько дней врачи боролись за жизнь 60-летнего мужчины, но спасти его не удалось – ярославец скончался в больнице.