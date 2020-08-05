Умер ярославец, которому перерезали горло из-за телефона

Сейчас подозреваемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больнице Ярославля скончался мужчина, которому ночью 27 июля перерезали горло недалеко от ЦНТИ. Больше недели врачи боролись за жизнь 60-летнего ярославца, но безрезультатно.

Подозреваемого в преступлении задержали практически по горячим следам. Известно, что мужчины вместе пили, а потом, по версии следствия, один решил похитить телефон другого.

- Между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область шеи, забрал телефон и 3 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Так как пострадавший скончался, этим делом будет заниматься ярославский СКР.