В Ярославле могут ввести лимитированный проездной на общественный транспорт

Стоимость проезда обещали оставить на уровне 28 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 апреля, в Ярославле прошла пресс-конференция, на которой рассказала о некоторых тонкостях и очередных изменениях в транспортной реформе. Как известно, транспортная реформа стартует уже в июле этого года: изменятся практически все маршруты, зато автобусы будут ездить по регулируемому тарифу. Стоимость проезда обещали оставить на уровне 28 рублей.

Много вопросов у ярославцев по проездным: сохранятся ли они, если да, то в каком виде.

- Сохранятся все виды проездных. Рассматривается возможность внедрения проездных с лимитированным количеством поездок, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Вновь заговорили и о пересадочном тарифе, от которого вроде бы решили отказаться. Как оказалось, это не совсем так. Пересадочный тариф собираются протестировать на нескольких маршрутах – в зависимости от результатов теста и будет принято решение о целесообразности этого нововведения.