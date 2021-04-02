Ярославцам показали новый вариант транспортной схемы города

Практически все маршрутки исчезнут с улиц города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Ярославля показала новый вариант маршрутной сети общественного транспорта. Его пришлось разработать после того, как большинство горожан высказало свое негативное отношение к идее городских властей «разбить» длинные (и удобные большинству пассажиров) маршруты и ввести пересадочный талон.

Итак, что же нас ждет уже в июле этого года?

Практически все маршрутки исчезнут с улиц города. Им на смену придут автобусы, работающие по регулируемым тарифам. Останутся лишь пять маршрутных такси:

- №40 «Резинотехника» – «Машприбор»,

- №71 5 МКР – «Холодмаш»,

- №84 Поселок Куйбышев – Областная больница,

- №94 Улица Чкалова – 5 МКР,

- №97 14 МКР – Улица Большие Полянки.

На сайте «Яргортранса» опубликована подробная схема, какая маршрутка отменяется и какой автобус придет ей на замену. Также там можно построить путь между нужными остановками.

- Для замены маршрутов нерегулируемого тарифа появятся 29 новых маршрутов социального сектора перевозок, а также изменится схема движения, количество и класс подвижного состава. Что касается водителей и кондукторов, без работы они не останутся, так как в отрасли существует общий кадровый дефицит, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По словам чиновников, пассажиры от нововведений только выиграют, ведь весь транспорт будет ходить четко по расписанию. Не то, что сейчас, когда маршрутки ездят так, как им удобно. Правда, забывают чиновники, о том, что общественный транспорт Ярославля далек от совершенства и, также как и маршрутки, может не выйти в рейс. Конечно, по уважительной причине.

Какие еще плюсы называются? Льготы, в том числе, сохранение проездных и применение единой системы оплаты.

Второй этап модернизации продлится до июля 2022 года.

- В течение года специалисты будут изучать работу общественного транспорта, определят необходимость внесения новых изменений в схемы и расписание движения, количество подвижных единиц на маршрутах, - пояснили в мэрии.

Контракты с перевозчиками будут заключаться только на год. А вот на третьем этапе, с июля 2022 года по июль 2025 года, предполагает заключение длительных муниципальных контрактов минимум на три года и переход всех маршрутов на регулируемый тариф.