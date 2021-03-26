Два человека пострадали при столкновении двух автобусов в Ярославле

В Ярославле столкнулись автобус и маршрутка Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 25 марта на подъеме на Октябрьский мост произошло ДТП: столкнулись два автобуса. По предварительной информации, водитель ПАЗа не выдержал нужную дистанцию и врезался в ЛИАЗ, который ехал впереди.

- Пострадали пассажиры автобуса ПАЗ – две женщины 1974 и 1973 годов рождения. Они нуждаются в амбулаторном лечении, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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