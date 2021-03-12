В Ярославле меняются правила посадки в трамваи

Кондукторов катастрофически не хватает, а в этом случае проехать «зайцем» не получится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях ярославцы рассказали о нововведениях в работе трамваев: на некоторых маршрутах стала применяться система входа в вагон через переднюю дверь. Это – одна из мер борьбы с безбилетниками. Кондукторов катастрофически не хватает, а в этом случае проехать «зайцем» не получится.

- Ярославцы, как вам такое? Кондукторов нет. Люди входят в трамвай через переднюю дверь. Как сказали водители, с 10 марта в Ярославле вход в трамваи будет только через переднюю дверь, - написала жительница города в местном паблике.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, такая система имеет право на существование. Главное, чтобы соблюдалась безопасность пассажиров качество обслуживания.

- Есть разные маршруты и разная заполняемость, разная интенсивность посадки-высадки пассажиров. Где-то это допустимо, а на каких-то маршрутах - нет. Мы максимально пытаемся исключить, чтобы водитель постоянно отвлекался на обилечивание. Понятно, что сейчас есть серьезная нехватка кондукторов, но это нужно в разумных рамках делать, чтобы люди и безопасность от этого не страдали, - обрисовал ситуацию порталу «Yarnews» Сергей Волканевский.