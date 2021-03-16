В Ярославле проверят качество и оперативность оказания медпомощи Тимуру Файзутдинову

В Ярославле началась проверка по факту получения травмы хоккеистом. ФОТО: МХК "Динамо Санкт-Петербург"

В Ярославле началась проверка по факту получения травмы хоккеистом МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуром Файзутдиновым.

12 марта во время игры в «Арене-2000» капитан команды получил травму – удар шайбой в висок. Несмотря на все усилия ярославских медиков и врачей из федеральных центров, 16 марта 19-летний игрок питерской команды скончался в реанимации.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В том числе, будет проверяться качество и своевременность оказания медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.