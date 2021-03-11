Транспортная реформа: в Ярославле решили отказаться от пересадочного тарифа

Схему движения автобусов в Ярославле вновь переделали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной вариант транспортной схемы Ярославля сейчас находится на финальном этапе согласования. Городские власти все же услышали требования ярославцев и настоятельные рекомендации к этим требованиям прислушаться, озвученные главой региона Дмитрием Мироновым. Как сообщает портал 76.RU, новая схема официально пока нигде не представлена, но уже известно, что в этом году кардинальных изменений в работе маршруток и автобусов не планируется.

По данным портала, большая часть маршрутов, соединяющих противоположные районы города, сохранится. А от пересадочного тарифа хотят отказаться – в случае, если останутся «длинные» маршруты, надобности в нем нет.

В рамках транспортной реформы мэрия Ярославля изначально планировала перевести всех перевозчиков на регулируемый тариф и отказаться от протяженных маршрутов, заменив их дробными. Ярославцев нововведения не устроили, у правительства области прошли одиночные пикеты с требованием пересмотреть транспортную реформу, которая по всем признакам может перерасти в транспортный коллапс.