На доделку Добрынинского моста возьмут деньги из бюджета Ярославля

Мост простоял закрытым гораздо дольше обещанного срока, но все равно был сдан с большими проблемами Фото: Полина Вачнадзе

219 миллионов рублей выделят из бюджета Ярославля на завершение работ на Добрынинском путепроводе. Изменения уже внесли в бюджет города.

Возникает закономерный вопрос: откуда возьмут деньги? Как выяснилось, из других статей: с исполнения судебных решений, уличного освещения, взносов за капитальный ремонт. Задействуют и резервный фонд.

По словам мэра Владимира Волкова, все это – не более чем временная мера и деньги будут возвращены. Как только их компенсирует региональный бюджет.

- Сейчас главное – не потерять время, в строительный сезон получить подрядчика. Если получим его в июле, то с ремонтом уйдем в 2022 год. Для этого процедура и проводится, деньги нам будут возвращены, - заверил глава города.