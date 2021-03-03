В Ленинский рынок Ярославля собираются вложить 200 миллионов рублей

Площадка будет реконструирована, но функции свои сохранит Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания, которая купила рынок на улице Белинского в Ярославле, намерена вложить в развитие торговой площадки порядка 200 миллионов рублей. Об этом рассказали сегодня, 3 марта, на заседании муниципалитета города.

Новый собственник рынка, компания «Дордой», собирается привлечь к реконструкции Ginza Project, которая присваивает ресторанам знак качества. Не исключено, что Ленинский рынок станет аналогом Даниловского рынка в Москве, где открыты не только торговые точки, но и кафе и рестораны, проводятся различные развлекательные мероприятия.

Напомним, что Ленинский рынок ушел с молотка в конце прошлого года - его продали за 145,27 миллиона рублей. Сделку удалось совершить только с шестой попытки: до этого либо не находились покупатели, либо по разным причинам невозможно было провести торги.