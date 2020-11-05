Ленинский рынок в Ярославле купили москвичи Фото: Павел КЛОКОВ

Рынок в Ленинском районе Ярославля 5 ноября был продан на торгах московской компании «Дордой». Фирма заплатила начальную цену, которая была выставлена – 145,27 миллиона рублей.

Рынок на Пятерке мэрия города пыталась продать уже пять раз, первый аукцион объявили еще в декабре 2019 года, но тогда заявку подала только одна компания и торги не состоялись. На второй и третий аукцион не нашлось ни одного потенциального покупателя.

Четвертые торги, которые должны были пройти в апреле этого года, сорвались, так как двое их участников вовремя не внесли положенный задаток. А пятый аукцион вновь сорвался из-за того, что лишь одна компания изъявила желание приобрести рынок. Она сейчас и стала его обладателем, выиграв на шестых по счету торгах.

Общая площадь рынка составляет 6,6 тысяч квадратных метров, в его состав входят два здания – одно- и двухэтажное.