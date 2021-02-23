В Ярославле из-за прорыва трубы в квартире заживо сварились домашние животные

Страшная коммунальная авария произошла вчера, 22 февраля, в Ярославле на улице Кооперативной. В квартире прорвало трубу с горячей водой. Как сообщает портал "YarNews", хозяйка квартиры, пожилая женщина, получила сильнейшие ожоги стоп. Заживо сварился в кипятке пес Тотошка, две кошки с ожогами сейчас находятся в ветеринарной клинике.

Из-за пара в квартире и подъезде ничего не было видно, в самой квартире воды накопилось по щиколотку. В ЕДДС было не дозвониться, а в МЧС, по словам родственников пострадавшей, отвечали, что это не их зона ответственности. В итоге пострадала женщина, погибло животное. квартира, где случился прорыв, нуждается в ремонте, затопило и другие квартиры дома.

Пострадавшая после этого ЧП собирается обращаться в прокуратуру.

очень похожая история произошла на днях в Рыбинске: из-за прорыва пластиковой трубы ожоги получили мужчина и его мать.