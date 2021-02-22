"Выносил детей из квартиры": в Ярославской области два человека обварились кипятком из-за лопнувшей трубы

ЧП произошло в Рыбинске на улице Космонавтов. ФОТО: Александр Быков

В Рыбинске семья - мужчина и его мать - обварились кипятком. Из-за очень горячей воды в квартире дома на улице Космонавтов лопнула труба.

- Прорыв стояка горячей воды в квартире у родителей. Температуру дали в районе 100+ градусов, так что проплавило и лопнули пластиковые трубы в 4 утра. Выносил детей из квартиры, шлепая по кипятку, - рассказывает пострадавший Александр Быков.

Сейчас мужчина находится в больнице имени Пирогова с обваренными ступнями. Когда он сможет встать на ноги, мужчина не знает. Пострадала и его мать, женщина тоже очень сильно обожгла себе стопы.

По словам горожан, живущих в этом районе, многие из них боятся открывать горячую воду.

- Просто из крана идет пар горячий, как в сауне. До крана невозможно дотронуться. Каждый раз с опаской открываю, - пишет Татьян Карлюкова.

- Кошмар1 к смесителю подойти страшно, кипяток оттуда льет. Чуть кран приоткроешь - шипит. Вот не дай бог рванет, когда сам моешься или ребенка купаешь, - жалуется Екатерина Ковтун-Яшина.

Как оказалось, Александр и его мать - не единственные пострадавшие из-за прорыва горячей воды. В комментариях к посту написала Наташа Тимофеева:

- То же самое случилось сегодня с моей семьей, по улице Рокоссовского, 9. В это время я находилась в ванной, получила ожог. Испорчено имущество, просто ужас!

На слишком горячую воду жалуются и жители других районов. Говорят, что примерно та же ситуация в Переборах и на Полиграфе. Управляющие компании, говорят люди, на их жалобы не реагируют. Пострадавшим предложили обратиться в прокуратуру или к уполномоченному по правам человека в регионе.