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Губернатор Ярославля поручил быстрее убирать улицы от снега

Городские службы не справляются, поэтому подключили Госжилнадзор
Влада Красоткина
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На следующей неделе обещают снегопад, поэтому работу решили ускорить

На следующей неделе обещают снегопад, поэтому работу решили ускорить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно городские власти были довольны уборкой Ярославля от снега, а сегодня губернатор Дмитрий Миронов поручил мэрии побыстрее чистить город. На следующей неделе обещают снегопад, поэтому работу решили ускорить и даже подключили Госжилнадзор.

- Мне очень понятно негодование людей, и я его разделяю. В конце недели синоптики прогнозируют новые снегопады. Поэтому я прошу сосредоточиться на этой проблеме, наладить эффективную работу и взаимодействие всех служб, - сказал Дмитрий Миронов на заседании Правительства области.

Дмитрий Миронов пообещал взять ситуацию под личный контроль и через неделю ждет отчет от глав муниципалитетов о проделанной работе.