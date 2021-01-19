Департамент городского хозяйства и «Горзеленхозстрой» на общегородском совещании в мэрии отчитались об уборке снега с улиц Ярославля. Работа ведется и днем, и ночью, уверяют ответственные за этот процесс.- С 1 января в Ярославле выпало 60 сантиметров осадков, было шесть крупных снегопадов с высотой покрова свыше 10 сантиметров. Все это время мы работаем круглосуточно, в усиленном режиме. Занимаемся расчисткой снега и обработкой дорог. Есть проблемы с проезжей частью, не успеваем грейдировать, - рассказал директор «Горзеленхозстроя» Андрей Степанов.И главы районов, и мэр Ярославля Владимир Волков посчитали, что коммунальщики полностью справились с последствиями снегопадов. А руководитель города еще и напомнил всем, что мы живем в России и на дворе зима…Такое объяснение, судя по ежедневным гневным комментариям в ярославских пабликах, не устраивает ни горожан, ни Госавтоинспекцию. Из 38 замечаний по уборке дорог были устранены лишь пять.