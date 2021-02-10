В Переславле реконструируют набережную: что хотят сделать?

В Переславле реконструируют набережную Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском начали готовиться к масштабной реконструкции набережной. Проект победил на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Пока что на набережной только установили бытовки для рабочих, ограждение и систему видеонаблюдения.

По проекту здесь должны сделать игровые и спортивные площадки, место для проведения городских мероприятий. На пляже установят раздевалки, навесы с шезлонгами. На набережной оборудуют велодорожку, освещение и заменят покрытие. Кроме того, обустроят территорию с круговым движение, автобусными остановками и павильоном проката.

Благоустройство должно завершиться в сентябре этого года.

А в Рыбинске началась реконструкция старейшего в городе фонтана.