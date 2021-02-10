В Рыбинске отреставрируют фонтан в Карякинском саду Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске все готово к началу реконструкции старейшего городского фонтана, который находится в Карякинском саду. Подрядчик уже получил разрешение на данную работу, а проект реставрации прошел историко-культурную экспертизу и согласование в департаменте архитектуры и градостроительства. Чугунную чашу фонтана отвезут в мастерскую, там отольют утраченные элементы, по старым фотографиям изготовят недостающие детали. Уберут бетонное основание, а затем специалисты займутся заменой системы канализации и водопровода. Для рабочих и техники будет оборудован отдельный технологический въезд за зданием бывшей лаборатории. Все для того, чтоб не повредить благоустроенную территорию парка. Демонтаж начнут в последних числах февраля, завершить реставрацию планируется в начале лета.