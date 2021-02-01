В полиции назвали число ярославцев, доставленных в отделы с несанкционированного митинга

В полицию с несанкционированного митинга доставили 189 человек Фото: Влада Красоткина

По данным УМВД России по Ярославской области, в несанкционированном мероприятии, которое проходило в региональном центре, приняли участие 300 человек. В территориальные отделы были доставлены 189 граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Местом сбора митингующих изначально была названа площадь Труда. Однако все, кто туда пришли к назначенному времени, оказались в кольце ОМОНа. Поэтому начало несанкционированного шествия оперативно перенесли к площади у ТЮЗа. Там и начались первые задержания. Взяли 19-летнего молодого человека, который принес с собой топор.

Толпа рассредоточилась по центру Ярославля, некоторые улицы были перекрыты сотрудниками полиции.