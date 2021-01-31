В Ярославле ОМОН оцепил площадь Труда

ОМОН оцепил площадь Труда Фото: Влада Красоткина

Сегодня, 31 января, в Ярославле проходит очередной несанкционированный митинг. В этом раз сотрудники правоохранительных органов действуют несколько иначе: они оцепили площадь Труда, место, где планировался сбор митингующих, и никого оттуда не выпускают. Однако, как сообщает корреспондент КП-Ярославль, сотрудники полиции разговаривают вежливо, на провокации участников несанкционированного митинга не реагируют.

- Участники, которые пытаются выйти из круга, немного хамят полицейским, но в целом ситуация на площади спокойная, - сообщает корреспондент КП.

Полиция при помощи громкоговорителей напоминает собравшимся, что их шествие незаконно и будут применены меры реагирования. Митингующие, которые не попали в кольцо, уже начали шествие.