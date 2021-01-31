На несанкционированном митинге задержали молодого человека с топором

Топор изъяли. ФОТО: источник КП

Сегодня, 31 января, на площади Юности в Ярославле задержали молодого человека с топором. Зачем он взял на "прогулку" оружие, пока не известно. Но задержанный пояснил, что не считает топор запрещенным к ношению предметом.

В отношении19-летнего юноши составлен протокол, топор изъят. Известно лишь то, что задержанный приехал в Ярославль из Костромы и, как он сам утверждает, не на митинг. В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Известно, что во время несанкционированного митинга в Ярославле задержали как минимум несколько человек. Точное их количество, как и число участников неразрешенного шествия в полиции не называют.